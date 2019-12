Bericht von der Aufstellungsversammlung der DWV – Liste Unterleinleiter/Dürrbrunn am 16.12.2019

„Es lebe die Demokratie! Mit ihrem Bürgermeisterkandidaten ermöglicht die DWV wieder eine Wahl.“

In einer lebendigen Demokratie brauchen wir eine Auswahl. In diesem Sinne wählte die Demokratische Wählervereinigung (DWV) bei ihrer Aufstellungsversammlung mit nur einer Gegenstimme Alwin Gebhardt zu ihrem Bürgermeisterkandidaten. Dies war auch ein Stück seiner Motivation, warum er sich für dieses Amt hat aufstellen lassen, so Gebhard: „Für mich ist wichtig, dass in einer Gemeinde ein zweiter Kandidat aufgestellt wird, denn sonst braucht man ja gar nicht zur Wahl gehen. Ich möchte den Bürgern die Möglichkeit geben, auch wirklich ein Wahlrecht zu haben.“

Der 57-jährige Dürrbrunner sieht sich gleichermaßen auch als ‚“Ladara“, denn er hat ja auch über 20 Jahre in Unterleinleiter gelebt und sich engagiert. Alwin Gebhardt fühlt sich beiden Ortsteilen verbunden und sie liegen ihm „am Herzen“.

Der gelernte Bankkaufmann arbeitet derzeit als Bezirks Vertriebsleiter bei Malteser Bamberg und würde seine Arbeitszeit dort reduzieren , um sich den ‚Aufgaben eines Bürgermeisters entsprechend widmen zu können. Ihm ist dabei wichtig genügend Zeit für das Gespräch mit den Bürgern zu haben:“ Ich will zuhören, um die Anliegen der Leute zu verstehen und wenn einer vier mal wegen der gleichen Sache kommt, so möchte ich auch Zeit und Verständnis für ihn haben.“

Die anstehenden Sachthemen, wie das in die Jahre gekommene Straßennetz, sowie die Kanal und Wasserleitungen, mit den damit verbundenen finanziellen Belastungen, auch für die Bürger, wurden ja auch schon von den anderen Wahlgruppierungen angesprochen.

Alwin Gebhard dazu:“Es werde keine einfache Periode für den künftigen Bürgermeister, doch ich stelle mich dieser Aufgabe gerne.“ Angehen will er diese Herausforderung jedenfalls mit Bürgernähe, Transparenz und mit möglichst gemeinsam gefundenen Entscheidungen. Wichtig sei es, die Bürger mitzunehmen.

Dass man gemeinsam zu besseren Lösungen kommen kann, wenn verschiedene Kompetenzen gebündelt werden, wurde diesbezüglich durch einen Beitrag des jungen DWV Listenkandidaten, Michael Trautner bei seiner Vorstellung deutlich. Mit viel Sachverstand ging er auf den enormen Investitionsstau in dem genannten Bereich ein und erläuterte, wie sich durch eine koordinierte Sanierung der technischen Infrastuktur teilweise erhebliche Einsparungspotentiale ergeben. Durch ein ganzheitliches Sanierungskonzept können dabei, unter anderem Kosten für die Erdarbeiten, die Entsorgung, sowie für die Straßenwiederherstellung eingespart werden. Verfügbare Fördermittel müssen konsequent abgerufen werden.

Bürgernähe soll dabei nicht nur eine leere Worthülse bleiben. Als eine Konkretion dazu will Gebhard möglichst Teile der Verwaltung wieder in unser Rathaus zurückholen.

Er möchte präsent sein, feste Sprechzeiten sind ihm dabei wichtig und das Rathaus soll barrierefrei sein. Eine Herausforderung ist und bleibt die Abwanderung junger Familien wegen fehlender Grundstücke, obwohl es in beiden Ortsteilen zahlreiche Bauplätze und Leerstände gibt.

Es gilt Platz für benötigten Wohnraum zu schaffen und darüber hinaus wäre auch Platz für mehr Parkplätze möglich.

Alwin Gebhard will sich dieser Aufgabe stellen und sieht ein Weiterkommen in Gesprächen mit den betroffenen Bürgern. Bewusstsein schaffen und einen gemeinsamen Weg suchen. Alwin Gebhardt möchte gern Ansprechpartner der Bürgerinnen und Bürger sein. Er möchte Mittler und Vermittler sein.

In ihrer Begrüßungsrede machte Gabriele Aign deutlich, dass es dringend notwendig sei, künftig mehr junge Menschen an politischen Entscheidungen zu beteiligen. Die „Alten“ in den Gremien sollten öfters Platz machen, denn die jungen Menschen sind es, die hier noch am längsten zu Leben haben. Mehr Platz soll auch den Frauen gemacht werden. „Derzeit sitzen in unserem Gemeinderat zwei Frauen bei 13 Mitgliedern und das entspricht ja überhaupt nicht der Wirklichkeit in unserer Gemeinde.“

Die abgestimmte Liste der DWV setzt hier ein hoffnungsvolles Zeichen. Die Liste ist gut durchwachsen. Es treten einige junge „Politneulinge“ an. Zwei junge Frauen begründeten ihre Bereitschaft zur Kandidatur:“Es macht ja keinen Sinn wenn man über die Gemeindepolitik schimpft, aber nicht bereit ist sich selbst dafür zu engagieren.“ Von den 19 Kandidaten sind es 10 Frauen auf der Liste, wobei sich drei auf den ersten fünf Listenplätzen befinden.

Ergebnisliste:

Gebhardt Alwin König Ernst Schüpferling Julia Hofmann Tanja Aign Gabriele Trautner Michael Jarothe Jens Mohr Elvira Erlwein Vanessa Erlwein Johanna Seibt/Schuhmann Karoline Aign Florian Fuchs Christian Hiemisch Ralf Jochen Schnell Andreas Kellner Astrid Knoll Hanna König Anja Knörl Reinhold

Text: Uwe Aign