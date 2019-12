Wertvolle Gespräche Bad Berneck: „Hass“

Er ist zu einem Unwort geworden – oder auch zu einer legitimierten Selbstverständlichkeit? Hass. Er bahnt sich inzwischen oft ungebremst seinen Weg, egal ob in den sogenannten Sozialen Netzwerken oder auch live bei Auseinandersetzungen, die eskalieren. Was passiert hier mit einer Gesellschaft und ihren Individuen? Wie kann man gegen diesen Hass vorgehen? Oder wo gehöre ich womöglich selbst zu den Hassenden? Diese und weitere Fragen und die ein oder andere mögliche Idee dazu lassen sich bei den nächsten „Wertvollen Gesprächen“ in Bad Berneck am Montag, 13. Januar um 19.30 Uhr diskutieren. Die Leitung des Abends hat Dr. Rüdiger Zier aus Bad Berneck, zur offenen Diskussion und Austausch sind alle Interessierten eingeladen. Veranstaltungsort ist der KuKuK / Alte Kindergarten, Am Kirchenring 43 in Bad Berneck. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt für den Abend ist frei. Veranstaltet wird der Abend vom Verein KuKuK e.V. und Evangelischem Bildungswerks. Weitere Informationen im Evangelischen Bildungswerk, Tel. 0921/5 60 68 10 oder unter www.ebw-oberfranken-mitte.de.

Wertvoll werden die Gespräche durch die beteiligten Personen und den Umgang miteinander. Denn die Idee ist, Gespräche mit Tiefgang zu erleben und interessierte Menschen zusammen zu bringen, die freies Denken, Sprechen, Zuhören und Philosophieren genießen. Erwünscht ist ein achtsamer, offener, respektvoller Umgang miteinander, so dass es Abende in verantwortungsvoller Gesprächskultur werden. Es gibt keinen Vortrag,

auch Definitionen oder ein Konsens zum Thema sind nicht erklärtes Ziel.

Denn alle, die kommen, sind mit ihrem Wissen und Erfahrungen das Potenzial für den Austausch. Vorbild für diese Abende ist die Kultur der „Salongespräche“ aus früheren Jahrhunderten. Dort trafen sich Denker/innen, Dichter/innen, Wissenschaftler/innen, Künstler/innen und Interessierte. Der geistreiche Gedankenaustausch war dort Lebensstil – und führte nicht selten doch zu so manch großer Idee.