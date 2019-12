Slammende Pfarrer und predigende Slammer in Bamberg

Slammende Pfarrer und predigende Slammer: Evang. Erlösergemeinde Bamberg lädt am 12. Januar 2020 zum 1. PoetryPreacherSlam ein

Zu einer Veranstaltung der besonderen Art lädt die Evang.-Luth. Erlösergemeinde Bamberg am Sonntag, 12. Januar 2020, um 19 Uhr in die Erlöserkirche am Kunigundendamm ein. Beim 1. PoetryPreacherSlam treten fünf Pfarrerinnen und Pfarrer gegen drei Poetinnen und Poeten an und stellen sich der Frage und dem Publikum: Wer hat den besten Slam-Text parat, wenn es um Gott und die Welt geht? Mit dabei ist auch die fränkische Slam-Meisterin Maron Fuchs. Moderiert wird der Abend von Pfarrer Thomas Braun, musikalisch jazzig umrahmt von Konrad Buschhüter und weiteren Musikern. Der Eintritt ist frei. Wer etwas geben möchte, kann eine Spende zugunsten des ökumenischen Studierendennotfallfonds am Ausgang lassen.