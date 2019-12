Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 20.12.2019

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Glatteisunfall

Unterleinleiter. Donnerstagfrüh fuhr eine 27-jährige Opel-Fahrerin von Dürrbrunn in Richtung Unterleinleiter. In einer S-Kurve kam sie auf eisglatter Straße ins Schleudern, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Über eine Leitplanke flog das Fahrzeug die Böschung hinunter und landete letztendlich neben einem Weiher. Durch den Unfall erlitt die junge Frau leichtere Verletzungen. An ihrem Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Polizeiinspektion Forchheim

Unfälle

Pinzberg. Am Donnerstagabend fuhr eine 42-jährige Renault-Fahrerin gegen ein in der Gosberger Straße geparktes Fahrzeug. Grund hierfür dürfte wohl die Alkoholisierung von 0,68 Promille gewesen sein. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 8.000,– Euro.

Diebstähle

Forchheim. In der Zeit von Mittwoch, ca. 14:45 Uhr bis 16:00 Uhr legte ein 72-Jähriger im Restaurant eines Supermarktes in der Willy-Brandt-Allee seine Geldbörse auf ein Tablett. Als er und seine Begleitung gehen wollten, musste er das Fehlen des schwarzen Geldbeutels mit sämtlichen Ausweisdokumenten und Bargeld feststellen. Wer sachdienliche Hinweise zum bislang unbekannten Dieb machen kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon: 09191/7090-0.

Sonstiges

Forchheim. Am Donnerstagnachmittag konnte der Pkw eines 48-Jährigen abseits der Fahrbahn am Kersbacher Kreisel festgestellt werden. Er gab an, alleinbeteiligt von der Fahrbahn nach links abgekommen zu sein und außerdem Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Der Pkw-Fahrer wurde zur Blutentnahme ins Klinikum Forchheim verbracht und sein Führerschein sichergestellt. Er wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Langfinger haben wieder zugeschlagen

BAMBERG. Donnerstagnachmittag gegen 15:15 Uhr konnte ein Mitarbeiter in einem Bekleidungsgeschäft in der Franz-Ludwig-Straße beobachten, wie ein 18-Jähriger mehrere Kleidungsstücke in seinen Rucksack steckte und den Laden verließ ohne diese zu bezahlen. Die eintreffende Streife fand eine Jeanshose und einen Pullover im Wert von 35 Euro.

Später um 18:00 Uhr konnte ein Mitarbeiter eines Supermarktes in der Würzburger Straße eine 55-Jährige Ladendiebin stellen, die in den verschiedensten Läden bereits zugeschlagen hatte. Sie hatte Lebensmittel und Hygieneartikel im Wert von 30 Euro in ihrem Rucksack versteckt.

Unfallfluchten

BAMBERG. Am Donnerstag zwischen 11:30 Uhr und 13:30 wurde ein in der Nürnberger Straße abgestellter schwarzer Audi von einem Unbekannten angefahren. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern entfernte sich der Unfallverursacher.

Die Bamberger Polizei sucht nach Personen, die zur Tatzeit etwas beobachten konnten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.

BAMBERG. Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr stand ein 49-Jähriger BMW-Fahrer in der Pödeldorfer Straße an der Ampel und wollte in die Armeestraße nach links abbiegen. Eine 29-Jährige wollte nach rechts abbiegen und streifte dabei den BMW und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zu Hause konnte sie von einer Streife angetroffen werden. Weshalb sie den Anstoß vermutlich nicht bemerkte, stand schnell fest. Ein Alkoholtest ergab 0,9 Promille.

Junge von Pkw erfasst

BAMBERG. Montagmorgen um 11:40 Uhr fuhr eine 37-Jährige in Gaustadt die Dr.-Martinet-Straße entlang, als plötzlich ein 7-Jähriger Junge hinter einem Mauervorsprung hervor, auf die Fahrbahn rannte. Die Kia-Fahrerin konnte nicht mehr bremsen und erfasste den Jungen, der ca. vier Meter weiter geschleudert wurde. Der junge Mann zog sich hierbei Prellungen zu und wurde zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Bamberg gebracht.

Radfahrer übersehen

BAMBERG. Am Donnerstagabend gegen 17:45 Uhr fuhr ein 38-Jähriger in der Memmelsdorfer Straße Richtung Innenstadt. Der Audi-Fahrer konnte an einer Ampel nicht geradeaus weiter fahren, da zu viele Autos auf der Linksabbiegerspur standen. Deshalb befuhr er den rechten Fahrradstreifen und übersah einen von hinten kommenden Fahrradfahrer, welcher nicht mehr bremsen konnte. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Abklärung ins Klinikum Bamberg gebracht.

Taxi gegen Roller

BAMBERG. Donnerstagabend gegen 17:45 Uhr wollte eine Taxifahrerin von der Ludwigstraße in Richtung Pfisterstraße abbiegen. Aufgrund des stockenden Verkehrs hält ein Stadtbus der eigentlich geradeaus fahren will an und winkt der Taxifahrerin. Diese setzt ihren Abbiegevorgang fort und es kommt zum Zusammenstoß mit einem 53-Jährigen Rollerfahrer, der rechts am Bus vorbeifuhr. Der Rollerfahrer kam mit starken Schmerzen zur weiteren Behandlung ins Klinikum Bamberg. An dem Taxi entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Fahrrad entwendet

MEMMELSDORF. Ein vor einem Anwesen in der Ortsstraße „Am Breiten Rain“ mit Schloss gesichertes Kinderfahrrad der Marke Rock Machine/Heatwave 90 entwendeten unbekannte Täter am Freitag, zwischen 8.15 und 15 Uhr. Das graue Fahrrad mit gelber Schrift und 27-Gang-Kettenschaltung hat einen Zeitwert von 600 Euro. Wer kann Angaben über den Verbleib des Rades bzw. zum Dieb machen? Zeugenhinweise nimmt die Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310, entgegen.

Kurve geschnitten

HALLSTADT. Beim Abbiegen nach links an der Kreuzung Biegenhofstraße schnitt ein 30-jähriger Peugeot-Fahrer die Kurve, so dass es zu einem Zusammenstoß mit einer dort wartenden 35-jährigen Ford-Fahrerin kam. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Geparkten Pkw beschädigt

POMMERSFELDEN. Gegen die Heckstoßstange eines Pkw Ford/C-Max fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Das Fahrzeug stand in der Zeit von Freitagvormittag bis Samstagfrüh auf einem Parkplatz in der Hauptstraße. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Verkehrspolizeiinspektion Bamberg

Sattelzug übersieht Pkw

A 70 / ELTMANN Kurz nachdem er am Donnerstag, gegen Mittag, an der AS Eltmann in Fahrtrichtung Bamberg auf die Hauptfahrbahn eingefahren war, wechselte der 55-jährige Fahrer eines Sattelzuges auf den linken Fahrstreifen um einen anderen Lkw zu überholen. Dabei übersah er einen dort mit hoher Geschwindigkeit herannahenden Audi. Der 57-jährige Fahrer des Pkw konnte trotz Vollbremsung ein Auffahren auf den Sattelauflieger nicht mehr verhindern. Der Fahrer des Audi blieb unverletzt, sein Fahrzeug erlitt wirtschaftlichen Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 23000 Euro.

r Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

Ladendieb auf Umwegen gefasst

Bayreuth – Am Donnerstag entwendete ein Ladendieb ein Paar Schuhe aus einem Schuhgeschäft im Stadtgebiet. Der Täter konnte zunächst entkommen. Wenige Stunden später fasste die Polizei den Ladendieb aufgrund eines Streits in einer Wohnung.

Am Vormittag betrat ein 33-jähriger Mann aus Bayreuth ein Schuhgeschäft im Stadtgebiet und probierte dort ein Paar Schuhe an. Als sich der Mann unbeobachtet fühlte, nahm er die Schuhe und steckte sie in seinen Rucksack. Anschließend verließ er den Laden zügig. Eine Verkäuferin, die den Vorgang beobachtete, verständige die Polizei. Die Fahndung nach dem flüchtigen Ladendieb brachte allerdings zunächst keinen Erfolg. Gegen Mitternacht verständigten Anwohner eines Mehrfamilienhauses im Hohenzollernring die Polizei, da es offensichtlich in einer Wohnung zu einem Streit kam. Als die Polizeibeamten die Wohnung betraten und die Streithähne zur Rede stellten, fielen ihnen ein Paar Schuhe auf, die den entwendeten Schuhen vom Vormittag ähnelten. Eine genauere Überprüfung ergab, dass es sich bei den Schuhen tatsächlich um das Diebesgut handelte. Der Diebstahl konnte letztendlich dem 33-jährigen Bayreuther zugeordnet werden. Die Schuhe wurden dem Mann weggenommen und sichergestellt. Im Gegenzug erhielt er eine Anzeige wegen Diebstahls.

Schnäppchen entpuppte sich als Reinfall

Bayreuth – Ein 53-Jähriger aus dem Landkreis Bayreuth bekam auf offener Straße ein scheinbar hochwertiges Smartphone zu einem äußerst günstigen Preis zum Kauf angeboten. Nach dem Kauf stellte sich heraus, dass es sich bei dem vermeintlichen Schnäppchen um eine Fälschung handelt.

Bereits am Dienstag sprach ein etwa 30 Jahre alter Mann einen 53-Jährigen in der Schulstraße an und bot ihm ein hochwertiges Smartphone für 700,- Euro zum Kauf an. Der Neupreis des angebotenen Smartphones läge angeblich bei 1.200,- Euro. Der 53-jährige lehnte das Angebot zunächst ab. Der Verkäufer ließ nicht locker und machte dem potentiellen Käufer ein noch besseres Angebot: er bekomme das Smartphone für 400,- Euro. Da der 53-Jährige bei dem vorgelegten Kaufvertrag und dem Smartphone keine Ungereimtheiten feststellen konnte, willigte er dem Geschäft ein, in dem Glauben, nun ein richtiges Schnäppchen gemacht zu haben. Er bezahlte die 400,- Euro sofort in Bar. Zuhause stellte der Käufer fest, dass er einem Betrüger aufgesessen ist. Bei dem erworbenen Smartphone handelte es sich um eine Fälschung, deren Wert nicht mehr als 100,- Euro betragen dürfte. Der Kaufvertrag und die Geräteverpackung war ebenfalls gefälscht. Die Polizei ermittelt nun gegen Unbekannt.

Autofahrer macht sich aus dem Staub

Bayreuth – Ein Fußgänger wird von einem Pkw angefahren. Der Pkw-Fahrer entschuldigt sich und fährt davon, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht.

Am Donnerstagabend ereignete sich an der Kreuzung Preuschwitzer Straße / Scheffelstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Fußgänger von einem Pkw erfasst und verletzt wurde. Der Unfallverusacher bog mit seinem Pkw von der Preuschwitzer Straße in die Scheffelstraße in Richtung Freiheitsplatz ab. Hierbei übersah er offensichtlich einen Fußgänger und fuhr diesen an. Der Fußgänger wurde dabei leicht verletzt. Anstatt seine Personalien anzugeben und sich um den 60-Jährigen zu kümmern, entschuldigte sich der Pkw-Fahrer durch das geöffnete Seitenfenster und setzte anschließend seine Fahrt unbehelligt fort. Gegen den Fahrzeugführer wird deshalb wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort polizeilich ermittelt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt (Tel.: 0921/506-2130) in Verbindung zu setzen.