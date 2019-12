Kurzmeldungen und Veranstaltungshinweise der Universität Bayreuth

Vom 23.12.2019 bis einschließlich 06.01.2020 ruht der Dienstbetrieb an der Uni Bayreuth

Verwaltung – Universität

Vom 23. Dezember 2019 bis einschließlich 6. Januar 2020 ruht der Dienstbetrieb an der Universität Bayreuth. Auch die Stabsabteilung Presse, Marketing & Kommunikation ist in diesem Zeitraum nicht besetzt. E-Mails werden daher nicht gelesen. Telefonische Anfragen können nicht entgegen genommen werden.

Vom 23. Dezember 2019 bis einschließlich 6. Januar 2020 ruht der Dienstbetrieb an der Universität Bayreuth. Auch die Stabsabteilung Presse, Marketing & Kommunikation ist in diesem Zeitraum nicht besetzt. E-Mails werden daher nicht gelesen. Telefonische Anfragen können nicht entgegen genommen werden. Universitätsbibliothek

Vom 22.12.2019 bis 06.01.2020 bleiben die Zentralbibliothek und alle Teilbibliotheken der Universitätsbibliothek geschlossen.

Am 21.12.2019 sind nur die Zentralbibliothek und die Teilbibliothek RW von 9.00 bis 18.00 Uhr bzw. 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr noch geöffnet, die übrigen Teilbibliotheken bleiben auch in dieser Zeit geschlossen.

Ab dem 07.01.2020 gelten für alle Bibliotheken wieder die regulären Öffnungszeiten.

Vom 22.12.2019 bis 06.01.2020 bleiben die Zentralbibliothek und alle Teilbibliotheken der Universitätsbibliothek geschlossen. Am 21.12.2019 sind nur die Zentralbibliothek und die Teilbibliothek RW von 9.00 bis 18.00 Uhr bzw. 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr noch geöffnet, die übrigen Teilbibliotheken bleiben auch in dieser Zeit geschlossen. Ab dem 07.01.2020 gelten für alle Bibliotheken wieder die regulären Öffnungszeiten. Mensa – Frischraum – Cafeteria

Mensa, Frischraum und Cafeteria sind bis einschließlich 06.01.2020 geschlossen, ab 7. Januar 2020 ist zu den üblichen Zeiten wieder geöffnet.

Ökologisch-Botanischer Garten – Führung – Öffnungszeiten

Am Sonntag, 5. Januar 2020, 10.00 Uhr, besteht die Möglichkeit, einen geführten Winterspaziergang durch den Ökologisch-Botanischen Garten zu unternehmen. Bei dieser Führung werden Pflanzen und Tiere im winterlichen Garten gesucht, der Baum, die Arzneipflanze und das Wildtier des Jahres werden vorgestellt und es gibt einen Ausblick auf das Programm im neuen Jahr. Ab 11.30 Uhr wird dann der Jahresbeginn im Ausstellungsraum des Gartens musikalisch mit den Rockin´ Dinos gefeiert.

Der Garten ist teilweise auch während der Weihnachtsferien geöffnet: https://www.obg.uni-bayreuth.de/de/gartenbesuch/akkordeon/01-oeffnungszeiten-gartenregeln.html

Stadtgespräch zum Islam – 8. Januar 2020

Beim nächsten Stadtgespräch der Universität Bayreuth am Mittwoch, 8. Januar 2020, um 18.00 Uhr im Iwalewahaus geht es um den Islam. Professor Dr. Reinhard Schulze, Direktor des Forums „Islam und Naher Osten“, Institut für Islamwissenschaft und Neuere Orientalische Philologie an der Universität Bern, hat seinem Vortrag den Titel „Islam und Aufklärung. Eine andere Perspektive auf die islamische Moderne“ gegeben.

Lässt es sich historisch behaupten, dass Islam und Aufklärung unvereinbar seien? Lässt sich in der islamischen Welt eine Aufklärung rekonstruieren? Und was lässt sich dann über die Beziehung von Religion und Aufklärung sagen? Der Referent, Professor Schulze, wird im Januar 2020 auch als Gastprofessor in der Fachgruppe Religionswissenschaft der Universität Bayreuth lehren.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

https://www.uni-bayreuth.de/de/universitaet/presse/pressemitteilungen/2019/162-Stadtgespraech_Islam-und-Aufklaerung_Reinhard-Schulze_08012020/index.html

Einführung in die Bibliotheksbenutzung – 9. Januar 2020

In der Zentralbibliothek der Universität Bayreuth findet einmal im Monat eine allgemeine Einführung in die Bibliotheksbenutzung statt. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 09.01.2020. Treffpunkt ist um 17.00 Uhr an der Ausleihe in der Zentralbibliothek. Bei größeren Gruppen wird um Anmeldung gebeten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Symposium “Mountains of Tajikistan” – 10. Januar 2020

„Berge Tadschikistans – Natur und Menschen an der Spitze des Klimawandels“ lautet der Titel eines Forschungssymposiums zu Leben und zu der Zukunft zentralasiatischer Berggemeinden. Die Veranstaltung findet am 10. Januar 2020 im Iwalewahaus in Bayreuth statt. Beginnend mit Fachgesprächen um 18.30 Uhr wird das Symposium von einer Fotoausstellung und Musik begleitet. Nach einer Podiumsdiskussion endet das akademische Symposium gegen 21.30 Uhr. Im Anschluss daran gibt es Musik von DJ rosa xberg und Zeit für Gespräche und Diskussionen. Die Vorträge sind in englischer Sprache.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen unter www.klimatologie.uni-bayreuth.de