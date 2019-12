Junge Bürger: Handeln. Jetzt! – Hausen kann mehr! Gemeinsam für unsere Zukunft in Hausen

Handeln. Jetzt! – Hausen kann mehr! Gemeinsam für unsere Zukunft in Hausen!

„Probleme endlos zu diskutieren, reicht einfach nicht!“ meint Johannes Stadter bei der Aufstellungsversammlung der Jungen Bürger Hausen am 08.12.2019 im Bürgerhaus der Gemeinde. Daher treten die Jungen Bürger unter dem Motto „Handeln. Jetzt! – Hausen kann mehr!“ zur Gemeinderatswahl im März 2020 an.

Die beiden amtierenden Gemeinderäte der Jungen Bürger, Johannes Stadter und Bianca Steppert, begrüßten die rund 30 Bürgerinnen und Bürger und zeigten sich über das große Interesse der Häusner an den Anliegen, Wünschen und Zielen der jungen Generation sehr erfreut. Besonders begrüßt wurden die anwesenden Gemeinderäte sowie 2. Bürgermeister Bernd Ruppert, der sich gerne bereit erklärte, die Leitung der Aufstellungsversammlung zu übernehmen.

Die vorgeschlagene Kandidatenliste wurde von den Anwesenden einstimmig angenommen. Damit gehen die Jungen Bürger mit folgenden Kandidaten ins Rennen: 1. Johannes Stadter 2. Bianca Steppert 3. Marco Weichert 4. Andreas Lindenberger 5. Sebastian Welker 6. Sven Heimlich 7. Angelika Täger 8. Stefan Ismaier 9. Nicole Bienia 10. Frank Van Gompel 11. Yannick Wichert 12. Alena Monatsberger 13. Daniel Krämer 14. Florian Kraetzer 15. Rene Wandam 16. Matthias Zeißner

Als Beauftragter für den Wahlvorschlag wurde Matthias Zeißner bestellt, der sich um die organisatorischen Fragen rund um die Kommunalwahl für die Jungen Bürger kümmern wird.

Betrachtet man die thematische Ausrichtung der Parteien und Wählergruppen in Hausen, stellt man nach Überzeugung der JB inhaltlich sehr große Überschneidungen fest: So besteht Einigkeit in Bezug auf die bedeutenden anstehenden Projekte in Hausen und Wimmelbach, wie die Sanierung des Gemeindezentrums, den Neubau einer Kindertagesstätte in Wimmelbach, den Bau einer Radwegbrücke über die Regnitz und aktiven Umweltschutz vor Ort. Nun muss aber endlich die Umsetzung der Projekte in den Vordergrund rücken, anstatt die Themen endlos zu diskutieren und viel zu oft zu zerreden.

Dazu müssen die künftigen Gemeinderäte die Querelen und persönlichen Differenzen der letzten Jahre zurückstellen und zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger von Hausen und Wimmelbach gemeinsam an einem Strang ziehen.

Natürlich liegen den Jungen Bürgern vor allem auch die Belange der Jungen Generation am Herzen. So soll die Jugend aktiv bei der Gestaltung eines Jugendraumes im sanierten Gemeindezentrum mit einbezogen werden. Verstärkt sollen auch die Bedürfnisse junger Familien beispielsweise bei Themen wie Kindergarten, Schule oder auch Spielplätze Berücksichtigung finden.

Gerade um den Häusner Jugendlichen mehr Einflussmöglichkeiten zu geben, soll nach dem Willen der Jungen Bürger – nach dem Vorbild anderer Gemeinden – ein Jugendgemeinderat für Hausen eingerichtet werden.

Nach Abschluss des offiziellen Teils der Aufstellungsversammlung fand noch ein reger Austausch zwischen Kandidaten und interessierten Besuchern statt.