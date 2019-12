Comedian Ingo Appelt gastiert in Neustadt an der Aisch zu Gast

am: Samstag, den 18. Januar 2020

um: 20.00 Uhr (Einlass ab 19 Uhr)

gastiert: Ingo Appelt

in der: Neustadthalle am Schloss (Würzburger Str. 48,

Neustadt a. d. Aisch)

Ingo Appelt ist regelmäßig im Fernsehen zu sehen, unter anderem in der Sendung „Kabarett aus Franken“. Doch am liebsten begeistert er sein Publikum live auf der Bühne. Wenn der beliebte Comedian kommt, haben die Nörgler Sendepause! Mit seinem neuen Programm verspricht er: Mehr Spaß war nie! Überzeugen Sie sich davon selbst: Ingo Appelt gastiert mit seinem Programm „Der Staats-Trainer“ in Neustadt/Aisch. Lassen Sie sich diesen Termin nicht entgehen.

Ingo Appelt hat ein Geheimrezept gegen die deutsche Depression gefunden: Es gibt so lange auf die Zwölf, bis die Sonne wieder scheint. Schmerzen werden weggelacht. Schon ein einziger Besuch seines neuen Programms „Der Staatstrainer!“ ersetzt mehrere Jahre Therapie – und zwar für Männer wie für Frauen! Denn Ingo Appelt gibt der allgemeinen Miesepetrigkeit den Rest – zur Not mit einem gezielten Tritt in den Arsch. Es kann so einfach sein.

Erleben Sie also elfenhafte Leichtigkeit und seien Sie dabei, wenn ein ComedyTsunami durch die Säle rollt, bis keine Hose mehr trocken ist. Werden Sie Fan – für Ingo und ewig. Und seien Sie sicher: Da kriegen Sie ordentlich den Arsch voll gute Laune!

Vorverkauf:

Buchhandlung Dorn, Wilhelmstr. 33 – NEA Tel: 0916 – 8839990 Buchhandlung Dorn, Kegelstraße 2, 91438 Bad Windsheim, Tel.: 09841 – 66266 Verlagsdruckerei Schmidt, Nürnberger Str. 27 – 31 – NEA Tel. 0961-88600

Karten gibt es ebenfalls unter dem Ticket-Portal Reservix