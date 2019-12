Bamberger Krippenbauschule in der Frankenschau im BR Fernsehen

Die Themen der Sendung:

Nächstenliebe: ein Mahl für arme Leute (Würzburg/Unterfranken)

Die christliche Gemeinschaft St. Egidio bietet seit 1982 Weihnachtsessen für Bedürftige und Arme. In Würzburg kamen im vergangenen Jahr über 800 einsame und arme Menschen. Gemeinsam wird auch heuer wieder am 1. Weihnachtsfeiertag gegessen und getrunken. Jeder Gast bekommt auch ein Geschenk.

So helfen „Sternstunden“: das Haus für psychisch kranke Kinder (Nürnberg/Mittelfranken)

Spezialisierte und langfristige Angebote für psychisch kranke Kinder sind selten, weswegen „Sternstunden“ den Neubau eines Zentrums für stationäre Rehabilitation psychisch kranker Kinder und Jugendliche der Stadtmission Nürnberg mit einer Million Euro unterstützt.

Mit Hammer, Säge und Ideen: Krippenbaukurs in Bamberg (Oberfranken)

Der Verein Bamberger Krippenfreunde e.V. feiert in diesem Jahr 100-jähriges Bestehen. Vereinsmitglieder und Interessierte können seit den 1970er Jahren in der vereinseigenen Krippenbauschule unter fachkundiger Anleitung lernen, wie man eine Krippe nach eigenen Ideen anfertigt. Gegründet wurde der Verein am 9. November 1919 – von Männern, die die Tradition des Krippenbauens in Bamberg und Franken fördern wollten und das bis heute auch tun.

Wo Lernen richtig Spaß macht: das Kindermuseum in Nürnberg (Mittelfranken)

Wie wurde zu Ururgroßmutters Zeiten Wäsche gewaschen? Was essen eigentlich Chamäleons? Und wie schone ich die Umwelt und tue was fürs Klima? Das sind alles Fragen, die im Nürnberger Kindermuseum beantwortet werden. Aber nicht etwa an komplizierten Schautafeln oder in verstaubten Vitrinen. Im Kindermuseum ist anfassen und ausprobieren ein Muss. So können die Kinder spielerisch die Welt entdecken.

Kunstwerke aus Schokolade: Weihnachtsmänner aus Weismain (Oberfranken)

Früher gab es am 6. Dezember Schokonikoläuse für die Kinder, heute hat sich die Tradition ausgeweitet auf moderne Weihnachtsmänner mit skurrilen Details, und die haben bis in den Januar Saison! Im oberfränkischen Weismain malt und füllt eine familiengeführte Konditorei bunte Schokoladenfiguren im Akkord. Die Details werden heute in Plexiglasformen gepinselt. Die Familie hat aber auch alte Nikolaus-Formen aus Blech gesammelt.

Das Fest zwischen Glamour und Armut: fränkische Pfarrerin in New York

Miriam Gross ist Pfarrerin aus Mittelfranken und wurde nach New York entsandt, um dort für fünf Jahre die deutsche Gemeinde zu übernehmen, deren Gotteshaus mitten in Manhattan steht. Sie meistert den Spagat zwischen Kirche und der eigenen Familie mit vier Kindern. In der Weihnachtszeit ist Miriam rund um die Uhr im Einsatz. Zwischen all dem Shopping-Trubel, der fulminanten Beleuchtungen und Dekorationen der Superlative, ist die Armut in der Stadt leicht zu übersehen.

Frankenschau im BR Fernsehen