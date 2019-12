Jubiläum – 10 Jahre Unternehmerinnenstammtisch im Landkreis Forchheim

Der Unternehmerinnenstammtisch feierte zum Jahresende sein zehnjähriges Bestehen

Michaela Endres, die sich mit der Eggolsheimer 123 Personalvermittlung einen Namen gemacht hat, und Christiane Neuhaus der Neuhaus Recycling GmbH gründeten den Stammtisch im November 2009. „Es ist ein lockeres Zusammentreffen von unternehmerisch denkenden Frauen“, erklärt Michaela Endres. Die Selbstständigkeit ist kein Kriterium, aber wird gerne gesehen. Ein Mal pro Monat am letzten Freitag trifft sich der Stammtisch in Forchheim an unterschiedlichen Orten. Hier findet ein reger Informationsaustausch statt. Wer kennt wen? Wer kann helfen, bei verschiedenen Fragen rund um die Themen Selbständigkeit, Vereinbarkeit Familie und Beruf, rechtliche Themen, Organisation etc. Im E-Mail Verteiler sind rund 30 Adressen gespeichert. Neben den regulären Treffen werden auch Betriebsbesichtigungen in lokalen Unternehmen organisiert oder ein Wochenendskitrip. Die Teilnahme an verschiedenen Aktivitäten ist freiwillig. „Nur Spaß sollte man an der Sache haben“, sagt Michaela Endres.