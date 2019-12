Servicestelle des Bezirks Oberfranken bis zum 6. Januar geschlossen

Die Servicestelle des Bezirks Oberfranken in der Kaimsgasse 31 in Bamberg bleibt nach den Weihnachtsfeiertagen vom 27. Dezember bis zum 6. Januar geschlossen. Ab dem 7. Januar stehen die Mitarbeiter des Bezirks Oberfranken den Bürgerinnen und Bürgern wieder für Beratungsgespräche zur Verfügung. Bei Fragen zur Finanzierung von Pflegekosten für Seniorinnen und Senioren oder Leistungen der Eingliederungshilfe können die Menschen aus dem westlichen Oberfranken so eine persönliche Beratung direkt vor Ort in Anspruch nehmen.

Die Servicestelle des Bezirks Oberfranken in Bamberg ist ab dem 7. Januar wieder wie folgt geöffnet: an Wochentagen von 8:30 Uhr bis 11:30 Uhr und 13:30 bis 15:00 Uhr, freitags von 8:30 – 11:30 Uhr. Eine Terminvereinbarung vorab ist ratsam, so können sich die Sachbearbeiter gezielt auf persönliche Fragestellungen vorbereiten und optimal beraten. Die Servicestelle ist telefonisch erreichbar unter der 0921/ 7846-2401.