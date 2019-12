Jahres-Abschlussbericht 2019 der Forchheimer „Umweltstiftung Sieglinde Schöffl“

Der Vorstand der Umweltstiftung Sieglinde Schöffl traf sich zum Jahresabschluss und blickte auf die im vergangenen Jahr 2019 mit den Zinsen des Stiftungsvermögens unterstützenden Projekte zurück. Es war der Stifterin Sieglinde Schöffl ein Herzensanliegen, dass Kinder und Jugendliche an Natur und Geschichte herangeführt werden. Eines dieser Projekte ist „Schatzkiste Walberla“, das vor fast 10 Jahren von Gabriele Thiem entwickelt wurde. Ihr Anspruch ist, dass Schüler und Schülerinnen wenigstens einmal während ihrer Schulzeit die Ehrenbürg besucht haben sollten. Kein Ort der Fränkischen Schweiz entfaltet auf kleinem Raum so viele Möglichkeiten der Erkundung von Besonderheiten der Geschichte, Geologie, Flora und Fauna. So ergab sich die Möglichkeit der Kooperation mit der Schöffl-Stiftung, dem Bildungsforum des Landkreises Forchheim und anderen Sponsoren. Im Verlaufe der Jahre haben weit über Tausend Schüler*innen das Walberla zu verschiedensten Themenbereichen erkundet bzw. an Projekten gearbeitet. Der Dank Gabriele Thiems gilt vor allem der Walberla-Expertin Doris Philippi und dem Leiter des Landschaftspflegeverbands Andreas Niedling.

Zuschüsse erhielten auch das Projekt Lernort Natur und die Kinderferienprogramme in Kirchehrenbach und Pretzfeld. Mit großer Begeisterung nehmen die Kinder die naturnahen Angebote an. Die Stiftung zahlt die Hälfte der Kosten für Fachkräfte, die Angebote zur Naturerfahrung bieten. Eva Gebhardt von der Landwirkstatt Tiefenstürmig begeisterte zum Beispiel die Kinder spielerisch beim „Indianerlager“ für die Natur. Seit vielen Jahren unterstützt die Stiftung auch die Bachpatenschaft, die die Walter- Schottky- Schule Pretzfeld auf Initiative des Bundes Naturschutz jedes Jahr durchführt. Die Kosten für die fachliche Betreuung durch eine Biologin werden komplett übernommen. Die Daten der von den Kindern vorsichtig gefangenen Tieren werden erfasst und gespeichert, so kann der Zustand der Trubach und eventuelle Veränderungen ausgewertet werden.

Im Rückblick auf das vergangene Jahr wurde auch dem früheren Vorstandsmitglied Klaus Gerlach gedacht, der im März 2019 verstorben ist.

Am Ende der Sitzung stand die Bitte des Stiftungsvorsitzenden Heinrich Kattenbeck, die Ziele der Stiftung weiterhin öffentlich zu machen. Gerne können für neue Projekte im Umwelt- und Naturschutzbereich im Landkreis Forchheim Zuschüsse beantragt werden: schoeffl-stiftung@web.de oder Umweltstiftung Sieglinde Schöffl, Vogelstraße 24, 91301 Forchheim. Spendenkonto: DE 11 7635 1040 0008 5512 85