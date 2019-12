Bundesliga-Basketballspiel in der Bayreuther Oberfrankenhalle dient gutem Zweck

Charity-Heimspiel medi bayreuth gegen BG Göttingen

Am zweiten Weihnachtstag – Donnerstag, den 26. Dezember – gehen die medi bayreuth Basketballer im Bundesliga-Match gegen BG Göttingen für den guten Zweck in der Oberfrankenhalle auf das Spielfeld. Sie sammeln Spenden für medi for help – das Hilfsprojekt für Haiti des Bayreuther Haupt- und Namenssponsors medi.

medi bayreuth spendet zehn Prozent der Einnahmen aus dem Ticket- und Merchandising-Verkauf. Außerdem gibt es Stollen und Glühwein gegen Spenden sowie eine Tombola im VIP-Bereich. Wer bei der Veranstaltung nicht dabei sein kann, hat die Möglichkeit zu spenden an: medi hilft gGmbH, HypoVereinsbank, IBAN DE03773200720015722444, BIC HYVEDEMM412.

Alle Informationen über das Hilfsprojekt gibt es im Internet unter www.medi-for-help.com. medi for help ist eine gemeinnützige Organisation. Die Spenden sind steuerlich absetzbar. medi for help dankt allen, die dieses internationale Projekt unterstützen.

Zum Hintergrund: Das Hilfsprojekt medi for help bleibt dran – Hilfe zur Selbsthilfe in unruhigen Zeiten

Im Januar 2010 erschütterte ein schweres Erdbeben den Karibikstaat Haiti: Mehr als 200.000 Menschen verloren ihr Leben, über 300.000 wurden teils schwer verletzt. Das war die Initialzündung für das gemeinnützige Hilfsprojekt medi for help. Auch nach dem Erdbeben bleibt das Land geprägt von politischen Unruhen und Naturkatastrophen, die das Leben der Menschen drastisch beeinträchtigen. Durch medi for help wurden bislang mehr als 7.500 Patienten prothetisch versorgt, einheimische Orthopädietechniker ausgebildet und sogar eine haitianische Leitung für die Werkstattleitung gefunden – für eine nachhaltige Unterstützung.

Eine „mobile Klinik“ erleichtert mittlerweile die Versorgung vor Ort und macht es den Haitianern im Umland oft erst möglich, medizinische Hilfe zu bekommen. Auch bei der Behandlung von chronischen Wunden und Lympherkrankungen unterstützt medi for help gemeinsam mit der Universität in Léogâne die Ausbildung von Krankenschwestern.

Surftipps: www.medi-for-help.com, www.medi.de/unternehmen/medi-for-help