BMTG bleibt fürs Bayreuther Stadtmarketing verantwortlich

Nach europaweiter Ausschreibung: Zuschlag für Event- und Innenstadtmanagement sowie Standortmarketing

Die Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH (BMTG) wird auch in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle im Bayreuther Stadtmarketing übernehmen. Die Stadt hat die BMTG mit dem Management für öffentliche Veranstaltungen, mit Maßnahmen zur Belebung des Einzelhandels und mit dem Marketing für den Wirtschaftsstandort beauftragt. Dieses Aufgabenspektrum war zuvor europaweit ausgeschrieben worden.

Das Eventmanagement und die Maßnahmen zur Belebung des Einzelhandels werden für die Dauer von sechs Jahren, das Marketing für den Wirtschaftsstandort für drei Jahre an die BMTG vergeben. Das Eventmanagement umfasst Feste und Veranstaltungen in Bayreuth, die darauf abzielen, ein attraktives Freizeitangebot für die Bevölkerung der Stadt sowie der umliegenden Region zu schaffen, so etwa das Bürgerfest, Volksfest, Sommernachtsfest oder Weinfest auf dem Stadtparkett, außerdem die Vermietung und Verpachtung des Volksfestplatzes.

Die ebenfalls vergebenen Maßnahmen zur Belebung des Einzelhandels zielen auf eine Stärkung der Besucherfrequenz in der Innenstadt ab. Hiervon sollen vor allem Einzelhandel und Gastronomie profitieren.

Außerdem übernimmt die BMTG neben dem Tourismus-Marketing erstmals Verantwortung für die Vermarktung Bayreuths als attraktiven Wohn- und Arbeitsort. So sollen zum Beispiel Fachkräfte von den Karrierechancen sowie der hohen Lebensqualität Bayreuths überzeugt werden. Studierende sollen stärker an den Standort Bayreuth gebunden werden, um sie nach Abschluss ihrer akademischen Ausbildung zum Verbleib in der Region zu motivieren. Mit umfassenden Marketingmaßnahmen soll für den Wirtschaftsstandort Bayreuth regional und an ausgewählten überregionalen Standorten geworben werden.