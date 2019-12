Lob für das Frauen-Ehrenamt im Seniorenzentrum St. Martin – Leiterin Margit Knorr für 33 Jahre geehrt

Bei der Weihnachtsfeier des Caritas Seniorenzentrums St. Martin in Eggolsheim gab es einen besonderen Grund Danke zu sagen. Die Leiterin des Frauenkreises in der ehrenamtlichen Betreuung der Heimbewohner, Margit Knorr, ist seit 33 Jahren in diesem Amt tätig.

Ihr wurde deshalb in diesem Jahr das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für „Verdienste im Ehrenamt“ verliehen. Zur Aushändigung durch Ministerpräsident Dr. Markus Söder im Mai war sie nicht nach München gereist. Die Übergabe nahm in seinem Auftrag kürzlich der Forchheimer Landrat Dr. Hermann Ulm vor.

„Ein Dienst, der unbezahlbar ist“

Verschiedene Sprecher, darunter Friederike Müller als Geschäftsführerin der Caritas St. Heinrich und Kunigunde in Bamberg, und Bürgermeister Claus Schwarzmann würdigten den nimmermüden engagierten Einsatz von Margit Knorr, der im Caritas-Pflegeheim Jägersburg begonnen hatte. Sie hat im Laufe der Jahre einen Kreis von 15 Frauen um sich geschart, die für die Senioren Feste des Jahreskreises veranstalten, sie auf Ausflügen begleiten und mit Musik und Gesang erfreuen. Die Gemeinde schätze sich glücklich, so Schwarzmann, dass Margit Knorr und ihre Frauen für die betagten Mitbürger so viel tun, damit sich auch wirklich in dieser Einrichtung wohl fühlen, die im übrigen im kommenden Jahr eine bauliche Erweiterung erfahren wird. „Ehrenamtlichen Dienst kann man nicht bezahlen, er ist unbezahlbar“ merkte Schwarzmann an. Friederike Müller dankte im Namen des Caritas-Verbandes und überreichte ein Geschenk.

Monsignore a.D. Georg Holzschuh zelebrierte den Gottesdienst. Dann setzten sich Ehrengäste und Heimbewohner an die gemeinsame Mittagstafel in der Cafeteria.