Sternstunden-Adventskalender aus Thurnau

Neubauprojekte für suchtmittelabhängige Mütter und deren Kinder im BR Fernsehen – Projektpate Sebastian Winkler

Die Programmaktion „Sternstunden-Adventskalender“ im BR Fernsehen stellt am Montag, 23. Dezember 2019 den Neubau eines Wohnheims für suchtmittelabhängige Mütter und einer dazugehörigen Kindertagesstätte in Thurnau vor. In den zwölf Wohneinheiten sollen betroffene Mütter mit ihren Kindern bis zu fünf Jahren therapeutisch begleitet werden – ein deutlich längerer Zeitraum als der von den Krankenkassen zugestandene. Die Einrichtungen sind zudem an die benachbarte Fachklinik „Haus Immanuel“ des Deutschen Gemeinschafts-Diakonieverbandes angeschlossen. Sternstunden unterstützt die Baumaßnahmen. Im Beitrag präsentiert Bayern3-Moderator Sebastian Winkler das Projekt als Pate. Die Adventskalender-Beiträge sind am Sendetag jeweils mehrfach im BR Fernsehen zu sehen, unter anderem jeweils um 15.58 Uhr, um 18.28 Uhr und 19.58 Uhr sowie von Montag bis Freitag in „Wir in Bayern“ um 16.15 Uhr.

„Sternstunden-Adventskalender“

Wie in jedem Jahr präsentiert die Reihe „Sternstunden-Adventskalender“ vom 1. bis zum 24. Dezember mehrmals täglich ein aktuelles Hilfsprojekt, das von Sternstunden, der Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks, finanziell unterstützt wird. Jeder „Sternstunden-Adventskalender“ wird von einem Prominenten vorgestellt. Seit 1993 hilft Sternstunden in Not geratenen Kindern in Bayern, Deutschland und der ganzen Welt. 255 Millionen Euro konnten in rund 3150 Projekten eingesetzt werden. Der Adventskalender zeigt, wie vielfältig die Hilfe ist, die den Kindern zugutekommt. Zudem wird deutlich, wie wichtig nachhaltige und langfristige Unterstützung ist, die zu 100 Prozent bei den Bedürftigen ankommt. Die Adventskalender-Beiträge sind jeweils mehrfach am Sendetag im BR Fernsehen zu sehen, unter anderem jeweils um 15.58 Uhr, um 18.28 Uhr und 19.58 Uhr sowie von Montag bis Freitag in „Wir in Bayern“ um 16.15 Uhr.