Bürgerliste Gemeinde Hallerndorf nominiert Bürgermeister- und Gemeinderatskandidaten

In einer Aufstellungsversammlung will die Bürgerliste der Gemeinde Hallerndorf am Montag, den 23.12.2019 um 19 Uhr in der Kellerwaldschänke Lunz in Willersdorf die BewerberInnen zur Gemeinderats- und zur Bürgermeisterwahl für die Kommunalwahl am 15. März 2020 nominieren. Alle Unterstützer und am kommunalpolitischen Geschehen interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.

Tagesordnung:

Begrüßung und Eröffnung Wahl der BewerberInnen zur Gemeinderatswahl und für die Bürgermeisterwahl 2020 Ausblick und gemütlicher Ausklang

Bitte unterstützen Sie die Bestrebungen eine etwas andere Kommunalpolitik als die etablierten Parteien zu machen. Die Initiatoren der Bürgerliste der Gemeinde Hallerndorf freuen sich auf Ihr Kommen.